Portugal vai a jogo com seis representantes no Mundial de ténis de mesa

Shao Jieni, Leila Oliveira, Marcos Freitas, Tiago Apolónia, João Monteiro e João Geraldo võ defender as cores lusas

Portugal vai estar representado no Mundial individual de ténis de mesa de 2021, em Houston (Estados Unidos), em novembro, com quatro atletas masculinos e duas femininas, graças aos respetivos rankings internacionais, anunciou hoje a federação portuguesa da modalidade.

Marcos Freitas, 24.º da hierarquia mundial, Tiago Apolónia, 60.º, João Monteiro, 76.º, e João Geraldo, 89.º, serão os representantes lusos na competição masculina.

Igualmente no evento do estado norte-americano do Texas, a realizar entre 23 e 29 de novembro, estarão presentes Shao Jieni, 60.ª do mundo, e Leila Oliveira, 187.ª.

A atleta Fu Yu, de origem chinesa e que já competiu por Portugal em Tóquio´2020, apesar de ser a mais bem classificada lusa no "ranking" (50.ª) só é elegível a partir de agosto de 2022 para este tipo de competição, em virtude do processo de naturalização.