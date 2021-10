Portugal termina no quinto lugar o Europeu de corfebol

O corfebol é um desporto com raízes nos Países Baixos em que as equipas são mistas

A seleção portuguesa de corfebol acabou hoje no quinto lugar o Europeu de corfebol, após vencer a formação da Hungria por 11-10, em Antuérpia, na Bélgica.

Jean Ayres Silva, com três cestos, foi o principal destaque na despedida lusa do torneio.

O corfebol é um desporto com raízes nos Países Baixos em que as equipas são mistas - quatro homens e outras tantas mulheres, uma metade à defesa e outra ao ataque - e o objetivo é conseguir introduzir a bola, semelhante a uma de futebol, no cesto, colocado a 3,5 metros de altura.