Portugal termina finais dos Europeus de TeamGym no quarto lugar

As seleções portuguesas masculina e mista terminaram ambas no quarto lugar nas finais dos Europeus de TeamGym, que se disputaram em Guimarães.

A formação sénior masculina qualificara-se para o terceiro lugar, quinta-feira, mas acabou por descer um lugar na final, em que os lusos obtiveram no solo 18.875 pontos, no tumbling 18.200 pontos e no minitrampolim 17.300 pontos, para um total de 54.375 pontos.

A Suécia venceu, com 61.350 pontos.

A equipa mista registou 17.200 pontos no solo, 14.450 pontos no tumbling e 15.000 pontos no minitrampolim, fazendo um total de 46.650 pontos.

Nesta categoria também triunfou a equipa sueca, com 56.975 pontos.

O chefe de delegação de Portugal, Miguel Balsas, afirmou que "o balanço foi positivo" tendo a equipa "melhorado sempre das qualificações para as finais em cerca de dois pontos". "Não foi possível chegar a um pódio pois as outras equipas são muito fortes, mas demos tudo o que tínhamos", disse ainda.

Guimarães recebeu durante o evento 14 federações, representadas por 37 equipas. Na competição sénior participaram sete equipas masculinas, oito equipas femininas e cinco equipas mistas, de 12 países. Nos juniores, foram duas equipas masculinas, nove equipas femininas e seis equipas mistas, de 12 Federações.