Portugal surpreendido nas meias-finais do Europeu de râguebi sub-20

A Seleção Nacional de râguebi de sub-20 foi esta quarta-feira surpreendida pelos Países Baixos, nas meias-finais do Europe Championship daquele escalão, perdendo por 19-14, no Jamor, e falhando o apuramento para a final da competição.

Portugal apresentava-se como favorito, mas chegou ao intervalo com uma desvantagem de 8-0 e esteve a perder por 16-0 no decorrer da segunda parte, uma diferença que os ensaios de Afonso Tapadinhas (59 minutos) e José Ferreira (73), ambos transformados por Bernardo Nogueira, não foram suficientes para inverter.

Com esta derrota, Portugal vai disputar, frente à Bélgica, no domingo, o encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares, enquanto os neerlandeses jogam a final com a Espanha, que derrotou os belgas por 25-6.

O Rugby Europe Championship de sub-20 é a principal competição europeia de seleções daquele escalão, com exceção do torneio das Seis Nações.