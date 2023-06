Portugal soma nove medalhas nos Global Games VIRTUS e fechará a competição com 37

No último dia das competições de atletismo, Portugal somou seis medalhas, incluindo a de campeão mundial por países no setor masculino, tendo conseguido um total de 17 na modalidade

Portugal conseguiu seis medalhas, no penúltimo dia dos Global Games VIRTUS, e vai terminar a competição, destinada a atletas com deficiência intelectual, com um total de 37 medalhas, número bastante superior às 13 conseguidas há quatro anos.

Na sexta-feira, os atletas portugueses conseguiram nove medalhas, no atletismo e na natação, e as seleções de basquetebol e futsal garantiram já a conquista de lugares no pódio, pois ambas estão qualificadas para as finais dos respetivos torneios, agendadas para este sábado.

Sandro Baessa foi medalha de prata nos 800 metros, tal como Igor Oliveira prata nos 200 metros, Inês Fernandes no lançamento do martelo, e a estafeta de 4x400 metros (Carlos Freitas, Sandro Baessa, Igor Oliveira e Lenine Cunha), enquanto Ana Filipe foi bronze nos 100 metros barreiras.

Na natação para atletas com Síndrome Down, Portugal fechou as competições com 15 medalhas, e três recordes mundiais,

Na sexta-feira, João Vaz foi ouro nos 200 metros livres, a estafeta masculina 4x100 conseguiu a prata, e André Almeida foi bronze nos 400 metros livres.

As seleções de basquetebol e futsal já garantiram a conquista de medalhas, ao qualificarem-se para as respetivas finais, agendadas para este sábado.

No torneio de basquetebol, Portugal derrotou a França na meia-final por 67-58 e, na competição de futsal, a seleção lusa garantiu lugar no jogo decisivo ao bater a Austrália nas meias por 19-0.

No ciclismo de pista, Carlos Carvalho foi oitavo classificado no sprint individual de 200 metros e 11.º na perseguição individual de 4.000 metros.