Portugal soma mais duas medalhas nos Mundiais de natação DSISO

Redação com Lusa

Portugal conquistou, esta sexta-feira, duas medalhas durante o quinto dia dos Mundiais para nadadores com Síndrome de Down, com João Vaz a conseguir a prata nos 400 metros estilos e a estafeta mista o bronze nos 4x50 livres.

Nas piscinas municipais de Albufeira, João Vaz conseguiu a sua quinta medalha na competição, ao nadar os 400 metros estilos em 6.21,77 minutos, apenas atrás do italiano Francesco Piccinni, que cronometrou 6.17,57.

Na estafeta mista de 4x50 metros, o quarteto formado por Filipe Santos, Filipa Reis, Diana Torres e Vicente Pereira arrecadou o bronze, com a marca de 2.27,88, numa prova ganha pelo México (2.26,05) e na qual a Itália (2.27,67) conseguiu a prata.

Os dois pódios conseguidos hoje elevam para 23 o número de medalhas conseguidas por Portugal a meio da quinta jornada da competição.

A 10.ª edição do Mundial DSISO (Organização Internacional de Natação para Síndrome Down) de natação adaptada e natação artística junta cerca de 200 atletas, entre os quais 10 portugueses, de 24 países.

Na natação adaptada para pessoas com Síndrome de Down, os atletas competem divididos em duas classes, consoante o grau da doença, de origem genética e da área da deficiência intelectual.