Portugal reclama cinco pontos por falta da Rússia no apuramento para o Mundial

Após a suspensão da Rússia, devido à invasão miliar à Ucrânia, a World Rugby (WR) decidiu manter todos os resultados anteriores do apuramento

Portugal reclamou cinco pontos pela vitória por falta de comparência da Rússia, no apuramento para o Mundial de râguebi, em vez dos quatro atribuídos, revelou o presidente da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR).

Após a suspensão da Rússia, devido à invasão miliar à Ucrânia, a World Rugby (WR) decidiu manter todos os resultados anteriores do apuramento e atribuir uma vitória por 28-0 e quatro pontos de classificação aos países que ainda tinham de defrontar os ursos no Europe Championship 2022.

Carlos Amado da Silva participou na reunião do quadro de diretores da Rugby Europe que ratificou a decisão, mas apesar de não ter votado, tal como os presidentes das federações georgiana e romena, por serem partes interessadas na decisão, fez questão de contestar a decisão e prometeu enviar uma exposição à WR sobre o assunto.

"Para nós é igual, mas é uma questão de princípio. Se ganharmos em Espanha, não deverá fazer diferença, mas é uma questão de coerência, pois os 28 pontos de jogo da vitória por 28-0 determinada correspondem a quatro ensaios transformados, o que vale um ponto de bónus", explicou Carlos Amado da Silva.

O líder federativo lembrou, ainda, que em 2020 "foram atribuídos cinco pontos à Roménia pela falta de comparência da Bélgica", devido às restrições de viagens resultantes da pandemia de covid-19, em encontro do Championship 2020 que ainda não contava, no entanto, para o apuramento para o Mundial.

Em declarações à Lusa, Amado da Silva relativizou sempre, no entanto, a importância do ponto reclamado pela FPR para todos os países que ainda deviam defrontar os russos (Geórgia, Países Baixos e Portugal), colocando o foco na vitória sobre a Espanha, no domingo.

No entanto, com a Geórgia já apurada para o Mundial, após a decisão da World Rugby, e com Espanha e Portugal (25 pontos) e Roménia (22 pontos) em luta acesa pela segunda vaga de apuramento direto, o ponto reclamado pode vir a fazer toda a diferença para os "lobos" no confronto direto com os romenos.

É que, se Portugal vencer em Madrid, no domingo, mas sem ponto de bónus ofensivo, e se a Roménia conseguir empatar em casa com a Geórgia, no sábado, e vencer os Países Baixos com bonificação, na última jornada, os dois países terminam com 29 pontos e os "carvalhos" têm vantagem no confronto direto.

Neste cenário, e desde que a Espanha não vença na Geórgia, em 20 de março, a Roménia ficaria apurada para o França'2023 e Portugal teria de disputar a última vaga no Mundial num torneio de repescagem, em novembro, com outras três seleções de outros continentes.

Na zona europeia de qualificação, apuram-se diretamente para o Mundial 2023 os dois primeiros classificados do agregado de resultados dos Europe Championship 2021 e 2022.

Após o cancelamento, na semana passada, de todos os jogos internacionais de clubes e seleções russos, devido à invasão militar da Rússia à Ucrânia, a World Rugby excluiu hoje a hipótese de anular todos os resultados dos russos, que deixaria Portugal praticamente fora da corrida do apuramento.

A decisão faz do Espanha-Portugal, no domingo, em Madrid, uma autêntica final pelo apuramento direto para França2023, uma vez que as duas seleções ibéricas ficam empatadas no segundo lugar do apuramento, com 25 pontos.

Para qualificar-se diretamente, Portugal precisa de vencer em Espanha, no domingo, e esperar que nem a Roménia, no sábado, nem a Espanha, em 20 de março, derrotem a Geórgia nos encontros frente ao líder da qualificação.

Já a Espanha, qualifica-se automaticamente se vencer Portugal, qualquer que seja o resultado do encontro.

A Roménia, no entanto, segue agora em quarto lugar e precisa de vencer os seus dois jogos, mas também que Portugal vença a Espanha e que os leones percam na última jornada, na Geórgia.

Outra conjugação de resultados que serve aos romenos passa por empatar em casa com a Geórgia, no sábado, e vencer os Países Baixos com ponto de bónus, desde que Portugal também vença em Madrid, no domingo, mas sem bonificar.

É neste último cenário que o ponto extra reclamado pela FPR pode fazer toda a diferença nas contas do apuramento.

