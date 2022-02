Portugal perde na Roménia e atrasa-se na corrida ao Mundial de râguebi

A seleção portuguesa foi para o intervalo a vencer por 22-13, mas quebrou fisicamente nos últimos 20 minutos

Portugal perdeu hoje na Roménia por 37-27 e atrasou-se na corrida do apuramento para o Mundial de râguebi França'2023, saindo de Bucareste sem qualquer ponto conquistado, apesar de somar quatro ensaios, tantos quanto o rival.

A seleção portuguesa foi para o intervalo a vencer por 22-13, mas quebrou fisicamente nos últimos 20 minutos do encontro e consentiu a reviravolta no marcador, após jogar 10 minutos em inferioridade numérica, acabando mesmo por "desperdiçar" um ponto de bónus defensivo ao consentir um ensaio na "bola de jogo".

Após uma entrada "nervosa" e com alguns erros, Portugal conseguiu tomar conta do jogo e disparar no marcador, com os ensaios de José Lima (25 minutos), Rodrigo Marta (33) e Vincent Pinto (38) a premiar a maior disciplina e capacidade de jogar à mão da equipa portuguesa.

A vantagem de Portugal ao intervalo (22-13) só não era maior porque uma tentativa de "drop goal" de Jorge Abecasis (12) e uma transformação de Samuel Marques (26) esbarraram no poste romeno e porque, a terminar a primeira parte, a seleção não soube "congelar" a posse de bola nos segundos finais e sofreu o primeiro ensaio, por Dragos Ser (40+2).

A reação no início da segunda parte não podia ter sido melhor, com Vincent Pinto (49) a assinar o seu segundo ensaio da tarde, mas dois minutos depois, com um toque para a frente intencional, Samuel Marques (51) viu o cartão amarelo e Portugal ficou em inferioridade numérica durante 10 minutos.

Da penalidade que resultou desse lance, a Roménia voltou a cruzar a linha de meta, em "maul" finalizado por Ovidiu Cojocaru (52), e depois, já com Marques de volta, igualou o marcador (27-27) com um ensaio de Alexandru Savin (63), conseguido a partir de uma "mêlée" conquistada no seguimento de intensa pressão montada nos 22 metros portugueses ainda com o médio de formação ausente.

Aos 70, uma penalidade do irrepreensível Ionel Melinte (70), que registou uma eficácia de 100% a atirar aos postes, colocou a Roménia na frente (30-27) pela primeira vez desde o ensaio de José Lima e, mais do que o golpe anímico sofrido pelos portugueses, a maior capacidade física dos "carvalhos" fez-se sentir no último quarto do encontro.

Em desvantagem, Portugal precisava de instalar-se no meio campo romeno para chegar ao ensaio, mas foi a Roménia quem encostou os "lobos" à sua área de 22 metros e a seleção, em notória desvantagem física, consentiu um ensaio a Andre Gorin (80+1) que inviabilizou a conquista de um ponto de bónus defensivo (derrota por sete ou menos pontos).

Com este resultado, Portugal caiu para o quarto lugar da classificação do apuramento para o Campeonato do Mundo, com 16 pontos, atrás de Geórgia (31), Roménia (22) e Espanha (21), ficando obrigado a vencer os três últimos jogos e a esperar que romenos e espanhóis, que se defrontam na próxima jornada, percam pontos pelo caminho.

No Europe Championship 2022, que corresponde à segunda volta do apuramento para o Mundial, Portugal segue também em quarto lugar, com dois pontos, atrás de Espanha (9), Roménia (8) e Geórgia (7).

Jogo no Estádio Arco do Triunfo, em Bucareste.

Roménia - Portugal, 37-27.

Ao intervalo: 13-22.

Sob arbitragem do irlandês Franck Murphy, as equipas alinharam:

- Roménia: Vasile Balan, Ovidiu Cojocaru, Alexandru Gordas, Marius Antonescu, Adrian Motoc, Cristi-Marian Chirica, Dragos Ser, Mihai Macovei, Gabriel Rupanu, Daniel Plai, Marius Simionescu, Jason Tomane, Hinckley Vaovasa, Ionut Dumitru, Ionel Melinte.

Jogaram ainda: Tudor Butnariu, Alexandru Savin, Alexandru Tarus, Marius Iftimciuc, Andre Gorin, Florin Surugiu, Florin Popa e Nocolas Onutu.

Ensaios (4): Dragos Ser (40+2), Ovidiu Cojocaru (52), Alexandru Savin (63), Andre Gorin (80+1).

Conversões (4): Ionel Melinte (40+3, 53, 64, 80+2).

Penalidades (3): Ionel Melinte (5, 37, 70).

Treinador: Richard Robinson

- Portugal: Francisco Fernandes, Lionel Campergue, Diogo Hasse Ferreira, José Madeira, Rafael Simões, João Granate, Steevy Cerqueira, Thibault de Freitas, Samuel Marques, Jorge Abecasis, Rodrigo Marta, Tomás Appleton, José Lima, Vincent Pinto e Manuel Cardoso Pinto.

Jogaram ainda: Geoffrey Moïse, Duarte Diniz, Cody Thomas, Duarte Torgal, David Wallis, Pedro Bettencourt, Pedro Lucas e Simão Bento.

Ensaios (4): José Lima (25), Rodrigo Marta (33), Vincent Pinto (37, 49).

Conversões (2): Samuel Marques (34, 38).

Penalidades (1): Samuel Marques (29).

Treinador: Patrice Lagisquet

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Samuel Marques (51).