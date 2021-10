Portugal perde com Inglaterra e falha meia-final do Europeu de corfebol

A Seleção Nacional de corfebol perdeu, esta quarta-feira, com a Inglaterra (14-12), no terceiro e último jogo do grupo A do Europeu de corfebol

Portugal continuará a jogar, até ao fim de semana, pela qualificação para o Mundial de 2023

Apesar dos esforços de Luise Costa Ruivo (três cestos) e "companhia", a luta pelo segundo lugar da "poule", abaixo dos líderes mundiais Países Baixos, já qualificados, pendeu para os ingleses.

De fora das meias-finais, Portugal continuará a jogar, até ao fim de semana, pela colocação final, dado que o torneio serve também para qualificação para o Mundial de 2023.

O corfebol é um desporto com raízes nos Países Baixos em que as equipas são mistas - quatro homens e outras tantas mulheres, uma metade à defesa e outra ao ataque - e o objetivo é conseguir introduzir a bola, semelhante a uma de futebol, no cesto, colocado a 3,5 metros de altura.