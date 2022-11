Portugal perde com Argentina nas meias-finais do Mundial de padel

Seleção nacional masculina perde com a Argentina nas meias-finais do Mundial de padel

A seleção nacional masculina de padel perdeu frente à Argentina, por 2-0, nas meias-finais do Campeonato do Mundo, que decorre até 05 de novembro no Dubai Aviation Club, nos Emirados Árabes Unidos.

Depois da vitória inédita sobre o Brasil e o apuramento histórico para as meias-finais do Campeonato do Mundo, a formação portuguesa não conseguiu superar os argentinos, favoritos ao título, a par da seleção espanhola, e cedeu a passagem à final, após perder os dois primeiros encontros.

Martin di Nenno e Franco Stupaczuk não sentiram dificuldades para impor o seu favoritismo diante Henrique Barbosa e Pedro Ferreira e, em dois sets, por duplo 6-1, embolsaram o primeiro ponto para o saldo alviceleste.

Obrigados a vencer para tentar adiar a decisão para o terceiro embate, Pedro Araújo e Vasco Pascoal não foram capazes de ultrapassar os jovens Federico Chingotto e Agustin Tapia, que acabaram por oferecer o triunfo à Argentina, com os parciais de 6-3 e 6-0, marcando assim encontro com Espanha no encontro do título.

Na competição feminina, Portugal, que havia sido derrotado pela Espanha nos quartos de final, venceu hoje a França, por 2-1, e vai jogar agora o embate que determina o quinto e sexto lugar.

Sofia Araújo e Kátia Rodrigues bateram Ligi Fiona e Charlotte Soubrie, por 6-1 e 6-2, e Ana Catarina Nogueira e Patrícia Ribeiro ultrapassaram Elodie Invernon e Lucile Pothier, por duplo 6-2, somando assim os dois pontos necessários para marcar encontro com a Suécia, após a vitória desta sobre a Alemanha, por 2-0.