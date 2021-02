Portugal participa com três atletas nos Mundiais de esqui alpino

Portugal vai estar representado com três atletas nos campeonatos do mundo de esqui alpino.

Portugal vai estar representado com três atletas nos campeonatos do mundo de esqui alpino, que decorre entre este domingo e dia 21, em Cortina D`Ampezzo, Itália, informou a Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP).

Vanina Guerillot de Oliveira e Ricardo Brancal repetem a participação de Are2019, na Suécia, enquanto Baptiste Aranjo se estreia na competição.

Os três esquiadores lusos competem nas provas de slalom e slalom gigante, a partir de 18 de fevereiro.

O presidente da FDIP, Pedro Farromba, sublinhou a ambição de os atletas lusos pontuarem em provas da Federação Internacional de Esqui (FIS), tendo em vista a qualificação olímpica, para que a comitiva portuguesa em Pequim2022 seja a maior de sempre.

"A ideia continua a ser caminharmos para termos a maior missão de sempre nos próximos Jogos Olímpicos de Inverno", realçou o dirigente federativo, em declarações à agência Lusa.

Nos Mundiais de esqui alpino, Pedro Farromba disse esperar que os atletas portugueses consigam estar "no top 50", como aconteceu há dois anos com Ricardo Brancal e Vanina de Oliveira, "que evoluam" nas suas disciplinas e possam alcançar as finais.

"Já terminámos com atletas entre os 50 melhores do mundo. O nosso objetivo continua a ser esse, chegarmos às finais, numa ótica de crescimento da modalidade em Portugal", salientou o presidente da FDIP.

Pedro Farromba sublinhou que tanto Ricardo Brancal como Baptiste Aranjo têm feito "provas excelentes" e "podem ter boas ambições para poder chegar à final", enquanto Vanina de Oliveira "tem seguramente possibilidades".

"Chegar à final é sempre um bom resultado. Estar nos campeonatos do mundo é estar entre os melhores, chegar à final é estar entre os melhores dos melhores", vincou Pedro Farromba, à Lusa.

Para o dirigente federativo, estar "na mais alta roda" da modalidade contribui para uma melhor aprendizagem e desempenho dos atletas, assim como reforça o papel de Portugal como "participante assíduo nestas competições".

"É importante para a evolução dos atletas e é muito importante para a credibilização da própria federação a nível internacional e da perceção de que existem sempre atletas portugueses presentes nestas competições, porque há uns anos isso não acontecia", reforçou Pedro Farromba.

Vanina Guerillot de Oliveira, 18 anos, residente em França e com "raízes" em Guimarães, inicia a sua participação dia 18, no slalom gigante. No mesmo dia têm início as qualificações masculinas na disciplina, em que competem Ricardo Brancal, covilhanense de 24 anos, a viver em Itália, e Baptiste Aranjo, de 19 anos, a residir em França.

A primeira descida de slalom feminino está marcada para dia 19 de ​​​​​​​feveirero e a masculina para o dia seguinte.