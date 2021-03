Portugal "obrigado" a vencer Roménia na qualificação para o Mundial de râguebi

"Todos os jogos são decisivos a partir de agora", frisou Lagisquet, apostado em melhorar a jovem equipa lusa após cada jogo e desvalorizando o triunfo de há um ano sobre os carvalhos.

Portugal está "obrigado" a vencer a Roménia, no sábado, para manter vivas as esperanças de qualificação para o Mundial de râguebi França'2023, após a derrota (29-16) frente à Geórgia, considerou esta quinta-feira o selecionador Patrice Lagisquet.

Os lobos entraram com o pé esquerdo no Europe Championship 2021, no último fim de semana, mas têm agora mais um jogo decisivo, frente a um adversário direto no objetivo de qualificação, no qual já não podem contar com o "efeito surpresa" que ajudou à vitória (22-11) conseguida no ano passado.

"Todos os jogos são decisivos a partir de agora", frisou Lagisquet, apostado em melhorar a jovem equipa lusa após cada jogo e desvalorizando o triunfo de há um ano sobre os carvalhos.

A Roménia, além disso, também chega a Lisboa obrigada a vencer, apesar de ter conseguido um ponto de bónus defensivo na derrota averbada no sábado (18-13), na Rússia.

"Não podemos dizer que somos favoritos. Vamos jogar contra um adversário que está melhor no "ranking" mundial, mais habituado a este tipo de competição e ainda com muitos jogadores que disputaram o Mundial de 2015. O que temos de saber é que somos capazes de competir com eles. Já o mostrámos e temos de o conseguir novamente", apontou o tecnico francês.

O adversário, no entanto, é "forte nos avançados, particularmente nos "mauls"", precisamente o ponto onde Portugal evidenciou maiores dificuldades no último desafio, frente aos georgianos, que fizeram quatro dos seus cinco ensaios em formações espontâneas altas.

Por esse motivo, a seleção lusa "treinou muito esse tipo de situações" durante esta semana e é hoje uma equipa mais experiente nesse aspeto, depois de ter enfrentado o "rolo compressor" que é o conjunto de avançados dos georgianos.

"Defrontar a Geórgia foi o melhor treino que podíamos ter antes da Roménia", admitiu Patrice Lagisquet.

O encontro Portugal-Roménia, da segunda jornada do Europe Championship 2021, disputa-se no sábado, às 13:00, no Jamor.

A qualificação europeia para o próximo Mundial será determinada pela classificação agregada do torneio em 2021 e 2022, através da qual os dois primeiros classificados garantem uma vaga direta no França2023 e o terceiro qualifica-se para um torneio de repescagem com seleções de outros três continentes.