Portugal nos Mundiais de vela foi "grande sucesso"

Redação com Lusa

A participação da seleção portuguesa de vela nos Mundiais foi um "grande sucesso", elogiou este domingo o diretor técnico nacional da federação, Luís Rocha, que fez um balanço "extremamente positivo" da campanha em Haia.

"Foi um grande sucesso o da vela portuguesa no Campeonato do Mundo. Conseguimos o máximo que poderíamos ambicionar, duas medalhas na vela adaptada e três qualificações olímpicas. Mais do que satisfeitos, muito felizes", exultou, em declarações à Lusa.

Diogo Costa e Carolina João foram bem-sucedidos na classe 470, Eduardo Marques em ILCA 7 e Vasileia Karachaliou em ILCA 6, enquanto na vela adaptada, Pedro Câncio Reis e Guilherme Ribeiro foram vice-campeões do Mundo em RS Venture e João Pinto bronze em Hansa 303.

Nos planos da federação está ainda apurar os kites e os 49er: "nessas duas classes estamos a trabalhar para Los Angeles'2028, sem prejuízo de virem a evoluir mais rapidamente e obter a qualificação já para Paris'2024, mas é extremamente difícil para todos. Ainda assim, o kite feminino [Mafalda Pires de Lima] tem uma hipótese remota de o conseguir na última hipótese, em abril de 2024".

O dirigente referia-se à semana olímpica de Hières, com o kite a atribuir mais cinco ingressos e o 49er três, sendo que ambas as classes têm Europeus ainda este ano, contudo estes atribuem apenas um lugar para os Jogos.

O facto de três tripulações terem já apurado na primeira de três oportunidades dá "qualidade e paz de espírito no trabalho feito", ajudando a "diminuir a ansiedade e dar outra disponibilidade para trabalhar com mais serenidade e pormenor, o que faz a diferença nos Jogos Olímpicos".

Luís Rocha elogiou o "labor de conjunto" dos velejadores nos grupos de treino promovidos pela federação, considerando que os êxitos de Haia são "coletivos" e potenciados pela "partilha de conhecimento, que assim é amplificado".

Os Mundiais que este domingo terminaram reuniram cerca de 1.400 velejadores de 81 nações em Haia.

Na capital dos Países Baixos começou a qualificação para Paris'2024, sendo que, posteriormente, há um período de repescagem europeu - datas e locais distintos para as diferentes classes -, antes de um último evento, mundial, em França, para atribuição dos derradeiros ingressos.