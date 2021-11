Portugal no Mundial de patinagem de velocidade sem Diogo Marreiros 

Na Colômbia, vão competir Miguel Bravo, Martyn Dias (Roller Lagos), João Afonso, Maria Gomes (Canelas), Gonçalo Abreu, Marco Lira, Beatriz Freitas (Prazeres), Edgar Freitas (Santanense) e João Branco (Veiros).

A Seleção Nacional de patinagem de velocidade inicia esta sexta-feira, na Colômbia, a sua participação no Campeonato do Mundo, que se prolonga até dia 13. Viajaram nove atletas, confirmando-se a ausência de Diogo Marreiros, tetracampeão europeu, que, por esta altura, continua a estagiar na Alemanha, na vertente de gelo, com vista ao apuramento para os Jogos Olímpicos de Inverno.

Na Colômbia, sob a direção de Alípio Silva e Paulo Batista, vão competir Miguel Bravo, Martyn Dias (Roller Lagos), João Afonso, Maria Gomes (Canelas), Gonçalo Abreu, Marco Lira, Beatriz Freitas (Prazeres), Edgar Freitas (Santanense) e João Branco (Veiros).

Depois do estágio final, com "três dias de grande intensidade e volume", o selecionador Alípio Silva salientou que os dois campeonatos realizados no passado mês "permitiram aos atletas voltar a estar em competição, sentindo a patinagem ao mais alto nível, para que agora, na Colômbia, consigam fazer a melhor réplica possível".