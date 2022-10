Portugal Masters: Smith e Green partilham liderança, dois portugueses no "cut"

Depois da liderança isolada ao final dos 18 buracos inaugurais, o britânico viu o profissional da Malásia encurtar distâncias e colocar-se em igualdade de circunstâncias, com um total de 129 pancadas, 13 abaixo do Par do campo algarvio

O golfista inglês Jordan Smith e o malaio Gavin Green partilham o comando do 16.º Portugal Masters, após a segunda volta no Dom Pedro Victoria Golf Course, onde Ricardo Santos e Tomás Bessa garantiram a manutenção em prova.

Depois da liderança isolada ao final dos 18 buracos inaugurais, o britânico viu o profissional da Malásia encurtar distâncias e colocar-se em igualdade de circunstâncias, com um total de 129 pancadas, 13 abaixo do Par do campo algarvio, ambos com a vantagem mínima sobre o finlandês Tapio Pulkkanen e o francês Benjamin Hebert.

Entre os oito representantes nacionais que disputaram o evento do DP World Tour, apenas Ricardo Santos e Tomás Bessa, ambos com um agregado de 138 pancadas, garantiram a qualificação para as últimas duas voltas no limite o "cut", fixado em quatro pancadas abaixo do Par.