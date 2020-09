Portugal Masters: Santos e Figueiredo lideram portugueses no Algarve

"Tenho-me sentido bem em campo e a minha forma tem vindo a melhorar", disse Ricardo Santos.

Os golfistas Ricardo Santos e Pedro Figueiredo, membros do European Tour em 2020, lideram o contingente nacional composto por nove jogadores, que vai disputar o Portugal Masters, entre 10 e 13 de setembro, no Dom Pedro Victoria Golf Course.

A par de Santos e Figueiredo, Ricardo Melo Gouveia, José Filipe Lima, Tomás Bessa, Miguel Gaspar, Tomás Santos Silva, Vítor Lopes e o amador Pedro Lencart Silva são os outros portugueses com acesso ao torneio do Circuito Europeu, dotado de um milhão de euros em prémios monetários, e que decorrerá sem público no traçado algarvio (Par 71), devido à pandemia provocada pela covid-19.

Depois de uma boa exibição no Estrela Damm N. A. Andalucia Masters, que culminou com o 68.º lugar, empatado, no difícil percurso do Real Club Valderrama, em Sotogrande, o algarvio Ricardo Santos subiu ao 231.º posto na Corrida para o Dubai e chega a Vilamoura num bom momento de forma.

"Tenho-me sentido bem em campo e a minha forma tem vindo a melhorar. Tenho sido consistente e a recuperar os níveis de confiança, após o começo de época difícil", comentou Santos, em declarações à Lusa, acrescentando ter sempre como "objetivo ganhar ou pelo menos estar na luta", embora prefira "não criar expectativas e dar o melhor a cada dia."

Ao contrário do jogador do The Guardian Bom Sucesso, Pedro Figueiredo confessa "não ter jogado especialmente bem nos torneios pós-suspensão do circuito", devido ao novo coronavírus, mas garante sentir "alguma evolução em várias partes" do seu jogo, embora precise "melhorar a pancada de "drive"", e estar motivado para a 14.ª edição do Portugal Masters.

"As expectativas são sempre muito grandes, jogar em casa é sempre especial. Gosto muito de jogar no Portugal Masters, só é pena que este ano não haja público. Representar o meu país em Portugal é ainda mais especial para tentar dignificar ao máximo as nossas cores", frisou Figueiredo, número 207.º na Corrida para o Dubai.

Apesar de "conhecer bem" e já ter "feito bons resultados" no Dom Pedro Victoria Golf Course, o jogador do Lisboa Golf Coast diz ter encontrado um "campo impecável" nas voltas de treino, mas "mais difícil que na maioria das edições anteriores, com o "rough" bastante alto e os "greens" duros e rápidos."

"Portanto, penso que os resultados não vão ser tão baixos como o habitual", concluiu Pedro Figueiredo, depois de há um ano ter falhado o "cut" do Portugal Masters, que, este ano, vai contar com a participação de alguns dos melhores jogadores do Circuito Europeu, como o inglês Tommy Fleetwood, ex-campeão da Corrida para o Dubai em 2017 e uma das maiores estrelas da seleção europeia da última edição da Ryder Cup, e do campeão em título, Steven Brown.