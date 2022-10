Portugal Masters: Ricardo Santos e Tomás Bessa "forçam" permanência em Vilamoura

Numa segunda ronda mais difícil, com o vento a soprar com alguma intensidade e as temperaturas a baixarem ligeiramente em relação à volta inaugural, o profissional algarvio e o compatriota natural de Paredes foram os únicos a conquistar a manutenção em prova

Os golfistas portugueses Ricardo Santos e Tomás Bessa asseguraram esta sexta, nos últimos buracos do Dom Pedro Victoria Golf Course, a qualificação para as derradeiras duas voltas do Portugal Masters, liderado pelo inglês Jordan Smith e pelo malaio Gavin Green.

Numa segunda ronda mais difícil, com o vento a soprar com alguma intensidade e as temperaturas a baixarem ligeiramente em relação à volta inaugural, o profissional algarvio e o compatriota natural de Paredes foram os únicos, entre os oito portugueses presentes no traçado algarvio, a conquistar a manutenção em prova.

O primeiro a garantir a passagem aos últimos 36 buracos do torneio português do DP World Tour foi Ricardo Santos, mas só o conseguiu com um "birdie" no buraco 18, após converter um "putt" de cerca de sete metros, para entregar um segundo cartão consecutivo com 69 pancadas (-2).

Graças ao agregado de 138 "shots", quatro abaixo do Par, o 160.º colocado no "ranking" do Circuito Europeu, de 40 anos, garantiu assim uma vaga entre o grupo dos 73 jogadores que passaram à tangente o "cut", entre os quais Tomás Bessa.

O jogador do Alps Tour chegou a estar seguro dentro do grupo de golfistas apurados para o fim de semana, com um agregado de cinco abaixo do Par, mas um "bogey" no buraco 16 colocou-o em perigo, sendo obrigado a cumprir o Par 4 do buraco 18 para assegurar a permanência no torneio, dotado de dois milhões de euros em prémios monetários.

Com três "birdies" (nos buracos 2, 7 e 10) e outros tantos "bogeys" (3, 5 e 17), Bessa totalizou 138 pancadas (67+71) e vai jogar, pela segunda vez na carreira, as quatro voltas do Portugal Masters, desde a estreia como profissional em 2017.

Assim como os portugueses que desceram de rendimento num dia em que as condições climatéricas estiveram mais difíceis, o inglês Jordan Smith também não conseguiu manter o mesmo nível exibicional da véspera e, após juntar um segundo cartão com 67 pancadas a um primeiro de 62, recebeu a companhia de Gavin Green, da Malásia, no topo do "leaderboard", ambos com um agregado de 129 pancadas (-13).

Enquanto o francês Benjamin Hebert e o finlandês Tapio Pulkkanen se colocaram à distância mínima do duo de líderes, os portugueses Ricardo Melo Gouveia, que jogava no Dom Pedro Victoria Golf Course a manutenção no Circuito Europeu em 2023, Tomás Gouveia, Pedro Lencart, Pedro Figueiredo, Vítor Lopes e o amador Hugo Camelo Ferreira despediram-se do torneio que, no próximo domingo, irá coroar o sucessor do ainda campeão em título, o belga Thomas Pieters.