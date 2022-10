Portugal Masters: Jordan Smith na liderança, Melo Gouveia no top 15

Concluída a primeira volta no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura.

O golfista inglês Jordan Smith assumiu esta quinta-feira a liderança do 16.º Portugal Masters, que decorre até domingo no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, enquanto Ricardo Melo Gouveia integrou o top 15, concluída a primeira volta.

O britânico, 14.º classificado no ranking do DP World Tour, completou os 18 buracos iniciais com 62 pancadas, nove abaixo do Par do campo, e ultrapassou por apenas um "shot" o até então líder, o neerlandês Joost Luiten, que partilha a segunda posição com o dinamarquês Jeff Winther.

Entre os oito portugueses a disputar o evento dotado de dois milhões de euros em prémios monetários, destaque para Ricardo Melo Gouveia, que chegou a comandar a prova com seis abaixo do Par e terminou, empatado, no 14.º lugar com 66 pancadas (-5). Tomás Bessa com 65 shots (-4) e Ricardo Santos com 69 (-2) também estão dentro do cut provisório, estando Tomás Gouveia à distância mínima, após as 70 pancadas (-1) inaugurais.