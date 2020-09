Portugal Masters: Coetzee assume liderança e Melo Gouveia é o melhor português

Redação com Lusa

O sul-africano George Coetzee completou a terceira ronda ao traçado algarvio.

O sul-africano George Coetzee assumiu este sábado a liderança à partida para a última volta da 14.ª edição do Portugal Masters, que termina domingo no Dom Pedro Victoria Golf Course, onde Ricardo Melo Gouveia é agora o melhor português.

Coetzee, de 34 anos, completou a terceira ronda ao traçado algarvio (Par 71) com 66 pancadas, para totalizar 202, onze abaixo do Par, e comandar pela vantagem mínima sobre os adversários mais próximos, o japonês Masahiro Kawamura e o francês e anterior líder, Julien Guerrier.

Entre os portugueses que passaram sexta-feira o cut, Ricardo Melo Gouveia foi o mais bem sucedido, ao concluir a terceira volta com 69 pancadas, duas abaixo do Par, para um agregado de 210 shots (69+72+69) e ascender ao 40.º posto do leaderboard.

Enquanto Ricardo Santos regista um total de 212 pancadas (69+71+72), após uma ronda acima do Par, e figura na 56.ª posição, Tomás Bessa viveu um dia pouco feliz e caiu na tabela classificativa para o 65.º lugar, com um total de 213 shots (68+70+72), quatro acima do Par.