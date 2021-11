Portugal Masters: Bertasio segura liderança, três portugueses dentro do cut

Os profissionais Pedro Figueiredo e Filipe Lima e o amador Pedro Clare Neves, por sua vez, não conseguiram integrar o lote dos 65 jogadores apurados

O golfista italiano Nino Bertasio segurou a liderança da 15.ª edição do Portugal Masters, que decorre até domingo no Dom Pedro Victoria Golf Course, num dia em que Ricardo Santos, Vítor Lopes e Tomás Gouveia passaram o "cut".

O transalpino, depois de uma estreia com dez pancadas abaixo do Par 71 do traçado algarvio, completou a segunda volta com 69 "shots" e manteve o comando, ao totalizar 130 pancadas, duas de vantagem sobre o quarteto que partilha o segundo lugar.

Entre os seis representantes nacionais presentes no torneio pontuável para o calendário do European Tour, Ricardo Santos foi o melhor, com um agregado de 139 "shots" (70+69), enquanto Vítor Lopes e Tomás Gouveia registam ambos 140 pancadas e partilham o 37.º lugar do leaderboard.

Os profissionais Pedro Figueiredo e Filipe Lima e o amador Pedro Clare Neves, por sua vez, não conseguiram integrar o lote dos 65 jogadores apurados para as últimas duas voltas do evento, dotado de 1,5 milhões de euros em prémios monetários.