Portugal leva 32 atletas e estreia-se em duas modalidades nos Jogos Paralímpicos

Portugal vai estar representado por 32 atletas, em oito modalidades, entre as quais duas estreantes, nos Jogos Paralímpicos Tóquio'2020, anunciou esta sexta-feira o Comité Paralímpico de Portugal, na cerimónia de apresentação da missão lusa.

Em relação aos Jogos Rio'2016, dos quais saiu com quatro medalhas de bronze, Portugal leva menos cinco atletas, mas aumentou de sete para oito o número de modalidades nas quais estará representado nos Jogos Paralímpicos, que decorrerão entre 23 de agosto e 5 de setembro.

A comitiva lusa integra vários estreantes, nos quais se destaca Beatriz Monteiro, representante no badminton, que chega a Tóquio com apenas 15 anos e que beneficiou de um convite.

Além do badminton, Portugal vai também estrear-se na canoagem, na qual terá dois representantes, Alex Santos e Norberto Mourão, campeão europeu da sua classe.

Por conhecer ficam, por agora, dois nomes do atletismo, uma vez que a quota portuguesa é de 10 representantes e hoje só foram divulgados oito nomes.

Entre os nomes conhecidos esta sexta-feira no atletismo figura Manuel Mendes, medalha de bronze no Rio'2016, mas não estão Luís Gonçalves, medalhado em Pequim'2008 e Rio'2016, e Lenine Cunha, que subiu ao pódio em Londres'2012.

No boccia, a segunda modalidade com mais medalhas, a seguir ao atletismo, há alguma renovação, mas mantém-se no grupo José Macedo (BC3), que conquistou bronze no Rio'2016, e parte da equipa de BC1/BC2, que também subiu ao terceiro lugar do pódio nos Jogos do Brasil.

Na natação, Portugal terá cinco representantes, entre os quais David Grachat, que somará a quarta participação paralímpica, e Susana Veiga, campeã europeia e vice-campeã mundial dos 50 metros livres (S9).

No ciclismo, Portugal terá dois representantes, que se juntam a um na equestre e um no judo.

Ao longo de 10 participações em Jogos Paralímpicos, nove das quais consecutivas, Portugal conquistou 92 medalhas em Jogos Paralímpicos, sendo o atletismo, com 53, o boccia, com 26, e a natação, com nove, as três modalidades com mais pódios.