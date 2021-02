Portugal inicia qualificação para Mundial de râguebi em casa com a Geórgia

Conhecido o calendário do Europe Championship 2021.

A seleção portuguesa de râguebi vai iniciar a qualificação para o Mundial de França'2023 em casa, frente à atual tricampeã do Europe Championship, a Geórgia, anunciou hoje a Rugby Europe.

Portugal recebe a 6 ou 7 de março os vencedores de nove títulos do torneio das Seis Nações B nos últimos dez anos, torneio que vai apurar, no agregado das próximas duas edições, duas seleções para o França'2023 e o terceiro classificado para um torneio de repescagem mundial.

Por ter terminado o Championship de 2020 no quarto lugar, após a derrota com a Espanha (25-11), no domingo, Portugal joga três partidas em casa neste ano e apenas duas na segunda volta do apuramento, em 2022.

Desta forma, após a receção à Geórgia, os lobos recebem a Roménia, a 13 ou 14 de março, e a Espanha, a 27 ou 28 do mesmo mês.

Com um calendário, este ano, adaptado devido à pandemia de covid-19, Portugal só termina a competição no verão, após visitar o vencedor do "play-off" entre Bélgica e Holanda, em 10 ou 11 de julho e a Rússia uma semana depois (17 ou 18).

O Europe Championship 2021 só termina em novembro, após a visita dos russos à Bélgica ou à Holanda, desafio que, no entanto, já não deve afetar as contas do título do "Seis Nações B" deste ano.

O play-off entre o último classificado do Championship em 2020, a Bélgica, e o vencedor do Trophy, os Países Baixos, será realizado antes de 13 de junho, em data a determinar pela Rugby Europe, de acordo com a evolução da pandemia de covid-19 e as restrições de viagens entre países.

Calendário do Europe Championship 2021

06/07 mar, Portugal-Geórgia

06/07 mar, Rússia-Roménia

13/14 mar, Espanha-Geórgia

13/14 mar, Portugal-Roménia

20/21 mar, Rússia-Geórgia

20/21 mar, Roménia-Espanha

27/28 mar, Geórgia-Roménia

27/28 mar, Portugal-Espanha

26/27 jun, Geórgia-Bélgica/Países Baixos

03/04 jul, Espanha-Rússia

03/04 jul, Roménia-Bélgica/Países Baixos

10/11 jul, Bélgica/Países Baixos-Portugal

17/18 jul, Bélgica/Países Baixos-Espanha

17/18 jul, Rússia-Portugal

06/07 nov, Bélgica/Países Baixos-Rússia