Portugal fecha Mundial de teqball com três participações nos oitavos

Stephanie Brito, Dionísio Gonçalves e a dupla António Henriques e João Pinheiro não conseguiram passar aos quartos de final.

Portugal terminou este domingo o Campeonato do Mundo de teqball com três presenças nos oitavos de final da competição de singulares e de pares, em evento que decorreu em Nuremberga, na Alemanha.

Stephanie Brito não conseguiu atingir os quartos, ao ser derrotada por 2-0 pela romena Kinga Barabasi, pelos parciais de 12-6 e 12-6, enquanto, na competição masculina, Dionísio Gonçalves chegou aos 16 avos de final, em que não conseguiu passar o francês Hugo Rabeux, que se impôs por 2-0, com 12-7 e 12-2.

Em pares, António Henriques e João Pinheiro perderam nos oitavos ante os ucranianos Dmytro Shevchuk e Oleh Usychenko por 2-0 (12-10 e 12-11), o mesmo resultado na competição mista, na qual Luís Santos e Manuela Parente cederam ante os romenos Ilyes Szabolcs e Rita Mitri, com 12-11 e 12-8.

O teqball é um desporto semelhante ao ténis de mesa, jogado numa mesa curva e com uma bola semelhante a uma do futebol, que pode ser jogada com qualquer parte do corpo, exceto com as mãos.