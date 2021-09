Portugal fecha Europeus juniores de judo com sétimo lugar em equipas mistas

Redação com Lusa

A seleção portuguesa despediu-se dos Europeus de juniores com uma medalha de bronze de Joana Crisóstomo.

Portugal terminou este domingo a participação nos Europeus de juniores de judo, que decorreram no Luxemburgo, com um sétimo lugar na competição de equipas mistas, depois de perder com a Geórgia e a Polónia.

Apenas com 11 países em competição, os portugueses não conseguiram vencer na poule C a Geórgia, o que daria o acesso às meias-finais, num confronto em que perderam por 4-3, com vitórias de Teresa Santos, Tais Pina e Beatriz Moreira.

Já na repescagem, Portugal não conseguiu triunfar diante da Polónia em nenhum combate e foi derrotado por claro 4-0.

A seleção portuguesa despede-se dos Europeus de juniores, que decorreram desde quinta-feira, com uma medalha de bronze de Joana Crisóstomo, conquistada na sexta-feira, na categoria de -70 kg.