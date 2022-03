Portugal fecha com seis recordes WPS World Series de natação adaptada

Portugal fechou com seis recordes nacionais de natação adaptada a participação no WPS World Series Lignano Sabbiadoro, que decorreu em Itália, depois do nadador paralímpico Marco Meneses ter estabelecido nova marca nos 400 metros livres S11.

Marco Meneses melhorou o anterior máximo (4.50,67 minutos), que lhe pertencia, ao nadar a final da distância em 4.48,53 minutos, concluindo a prova na sexta posição.

Nas jornadas anteriores, o nadador da Associação O Crasto já tinha estabelecido recordes dos 100 metros livres e 200 estilos.

Tomás Cordeiro (S9), que nas jornadas anteriores venceu os 200 estilos jovens até 18 anos e foi bronze nos 100 bruços masculinos, terminou este domingo a final dos 100 mariposa para jovens, com 1.05,56 minutos, superando o seu máximo pessoal (1.06,08).

Susana Veiga (S9) foi sétima na final dos 400 metros livres, depois de ter sido quinta na prova derradeira dos 50 livres e sexta nos 100 livres.

Nesta competição WPS World Series, as classificações dos nadadores são apuradas em função do valor (pontos) atribuído a cada marca (tempo) obtida, com todas as categorias de deficiência a competirem juntas em cada estilo.