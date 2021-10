Portugal fecha com 31 medalhas o Europeu para nadadores com síndrome Down

Vicente Pereira foi considerado o melhor nadador masculino.

Portugal fechou com 31 medalhas, três recordes mundiais e um europeu a prestação no Campeonato da Europa para nadadores com síndrome Down, em piscina curta, que decorreu em Ferrara, Itália.

Na competição, na qual a seleção lusa conseguiu ainda 18 recordes nacionais e marcar presença em 45 finais, Vicente Pereira foi considerado o melhor nadador masculino.

A formação das quinas somou 17 medalhas de ouro, nove de prata e cinco de bronze, sendo apenas ultrapassada no medalheiro pela equipa italiana.

Portugal esteve representado na competição, que decorre sob a égide da Organização Internacional de Natação para Síndrome Down (DSISO), por 10 nadadores.

Em outubro de 2022, a competição vai decorrer em Albufeira.