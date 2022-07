Portugal fecha com 12 medalhas Jogos Paralímpicos Europeus da Juventude

Redação com Lusa

Medalhas em quatro modalidades, nos Jogos Paralímpicos Europeus da Juventude, que decorreram em Pajulahti, na Finlândia.

Portugal fechou com 12 medalhas, em quatro modalidades, a participação nos Jogos Paralímpicos Europeus da Juventude, que decorreram em Pajulahti, na Finlândia, nos quais esteve representado por 25 atletas.

No atletismo, Gabriel Covas conquistou duas de prata, nos 100 e 400m T11 (deficiência visual), enquanto no basquetebol em cadeira de rodas a equipa lusa assegurou o bronze.

No boccia, Francisco Gouveia ganhou a medalha de ouro na classe BC1, David Araújo e Catarina Monteiro conquistaram medalha de ouro e de bronze, respetivamente, na classe BC2, e na classe BC3 Alice Moreira e Luís Costa contribuíram para o "medalheiro" com um ouro cada um. Nas competições coletivas, as equipas BC1/BC2 e o par BC3 conquistaram também medalhas de ouro.

Na natação, Tomás Cordeiro conquistou o ouro nas provas de 400 metros livres e de 200 metros estilos SM10.

Nos Jogos Paralímpicos Europeus da Juventude, que decorreram entre 27 de julho e domingo, e juntaram mais de 500 atletas de 29 países, Portugal esteve ainda representado na modalidade de ténis de mesa.