Portugal faz oito alterações na repescagem para o Mundial de râguebi

Portugal vai apresentar oito alterações na equipa titular que vai defrontar o Quénia, no sábado, no Dubai, em relação ao encontro anterior do torneio de repescagem para o Mundial de râguebi de 2023, anunciou esta quinta-feira o selecionador.

Os avançados Mike Tadjer, Steevy Cerqueira e José Madeira, a dupla de médios composta por Jerónimo Portela e Samuel Marques, assim como o par de centros formado por Tomás Appleton e José Lima são os únicos que repetem a presença no quinze inicial, revelou Patrice Lagisquet, em conferência de imprensa realizada através de plataforma virtual.

"As alterações têm dois grandes objetivos: dar descanso a jogadores que fizeram muitos jogos nas últimas semanas e dar tempo de jogo a outros elementos do grupo. Precisamos, por um lado, de ter toda a gente pronta para jogar e, por outro, jogamos a cada seis dias e a recuperação é fundamental", explicou o treinador francês.

Com as alterações promovidas por Lagisquet, os avançados David Costa, António Costa, José Rebelo de Andrade, Nicolas Martins e Thibault de Freitas, bem como os jogadores das linhas atrasadas Manuel Cardoso Pinto, Vincent Pinto e Simão Bento estreiam-se como titulares na competição.

Portugal defronta o Quénia no sábado, às 12h00 (hora de Lisboa), em encontro da segunda jornada do torneio final de repescagem para o Mundial França'2023, que decorre no Dubai, e tem de vencer a seleção africana para, previsivelmente, discutir o apuramento em 18 de novembro, frente aos Estados Unidos.

Na primeira jornada, os lobos venceram Hong Kong por 42-14, enquanto os norte-americanos bateram o Quénia por 68-14, ganhando vantagem no goal average, primeiro critério de desempate em caso de igualdade entre as duas seleções, mas Lagisquet voltou a frisar que "o importante é ganhar os três jogos".

"Contra o Quénia, primeiro que tudo, temos de ganhar. Depois, se houver oportunidade de fazer ponto de bónus ofensivo, OK. A seguir, se houver oportunidade para muitos pontos, OK. Mas não é o objetivo principal. Esse é ganhar e jogar um bom râguebi coletivo", apontou o selecionador.

Ao lado do técnico, o capitão Tomás Appleton assumiu que a equipa está "confiante" pela vitória frente a Hong Kong, mas já "focada" no encontro com o Quénia, um de "três jogos para ganhar".

"Temos de encarar este jogo com seriedade, pois não se trata de nenhum treino. São três jogos que temos aqui, três finais que temos absolutamente de ganhar. Sabemos da importância do jogo seguinte, com os Estados Unidos, mas estamos focados neste jogo e em vencer o Quénia", assegurou o primeiro centro da seleção.

Nesse sentido, o médio de abertura Jerónimo Portela lembrou que "jogar rápido faz parte do ADN" da seleção portuguesa e é "importante manter esse ADN" para vencer os africanos.

Já o talonador Mike Tadjer revelou que a equipa "trabalhou durante a semana para defender bem os mauls" e não voltar a sofrer ensaios desta forma, como aconteceu novamente frente a Hong Kong.

A Seleção Nacional defronta o Quénia no sábado, em encontro da segunda jornada do torneio final de repescagem para o Mundial de râguebi de França'2023, com início marcado para as 12h00, no The Sevens Stadium, no Dubai, o mesmo local onde se defrontam Estados Unidos e Hong Kong, depois, às 14h30.

Após a primeira jornada, os Estados Unidos e Portugal lideram a classificação do torneio, com cinco pontos cada, mas com vantagem dos norte-americanos na diferença de pontos marcados e sofridos, após derrotarem o Quénia por 68-14.

A equipa que vencer o torneio final de repescagem vai integrar o Grupo C do Campeonato do Mundo, com as seleções de País de Gales, Austrália, Ilhas Fiji e Geórgia.

O Mundial de râguebi de 2023 realiza-se em França, de 8 de setembro a 28 de outubro.