Portugal falhou defesa do ouro: "Faltou sorte, hoje não era o nosso dia"

A Seleção Nacional de futebol de praia desperdiçou várias vantagens e perdeu, no desempate por penáltis, frente à Suíça, pelo que no sábado vai discutir a medalha de bronze nos Jogos Europeus.

O selecionador português de futebol de praia, Mário Narciso, considerou esta sexta-feira que a "falta de sorte" ditou a derrota, no desempate por penáltis (4-3), frente à Suíça, que impediu a defesa do ouro nos Jogos Europeus.

"Não tivemos a sorte do jogo. Tivemos imensas situações para fazer golo. Há dias em que não sabemos como ganhámos... hoje não era o nosso dia. Depois, foi a lotaria dos penáltis. Foi a primeira vez que perdemos na decisão por penáltis. Vamos tentar ganhar o bronze", resumiu.

Portugal esteve a vencer por 4-2, mas permitiu o empate, a 4-4, que se manteve no prolongamento; no desempate por penáltis, Eliton Andrade defendeu o segundo remate e deu uma vantagem que os lusos que, no entanto, desperdiçaram posteriormente dois, por Coimbra e Léo Martins.

"Correu mal. Em 10 anos, foi a primeira vez... e já tivemos muitas discussões através de pontapés de grande penalidade. Há sempre uma primeira vez para tudo. Infelizmente, foi hoje", resignou-se.

Enquanto Portugal rodou, várias vezes, toda a equipa de campo, a Suíça, bem mais limitada de opções, ia substituindo apenas dois atletas, contudo Mário Narciso não encara esse facto como uma vantagem.

"Às vezes, só jogam os bons e nós temos de rodar toda a gente e não estão em campo os melhores. Eles tinham seis jogadores de campo, estão bem preparados fisicamente, rodaram bem a equipa. Parabéns à Suíça. Amanhã [sábado], vamos tentar ganhar o bronze", desabafou.

O selecionador elogiou a forma dos helvéticos jogarem, muito apoiados no jogo de pés do guarda-redes e no bom futebol aéreo da equipa, considerando que os seus pupilos sofreram grande desgaste no primeiro e segundo períodos para "subir e descer" na defesa, para impedir os seus remates.

"Chegou uma altura em que era humanamente impossível. Fizeram um ou dois golos com a bola no guarda-redes...", concluiu.

Campeão em Minsk'2019 e terceiro em Baku'2015, Portugal vai discutir no sábado a medalha de bronze frente ao perdedor do encontro entre a Espanha e a Polónia.

Portugal soma 13 pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, sete pratas e três bronzes.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.