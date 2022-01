Lusos encerram, no próximo, a competição a decorrer no Pavilhão Multiusos de Paredes

A Seleção Nacional de hóquei indoor somou, este sábado, um empate e uma derrota no Campeonato da Europa de Paredes, resultados que a deixam no quinto lugar da prova quando falta disputar a jornada dupla de domingo.

A equipa portuguesa começou por empatar 4-4 com a Turquia, e posteriormente foi derrotada, por 5-2, pela Espanha, que ascendeu ao segundo posto.

No próximo domingo, Portugal vai encerrar a sua participação, no Pavilhão Multiusos de Paredes, no Campeonato da Europa, ao defrontar a líder Polónia e a Croácia.

Cumpridas quatro jornadas, a Polónia comanda com o pleno de 12 pontos, seguida da Espanha e da Ucrânia com sete, a Croácia é quarta com seis, mais um do que Portugal, quinto, enquanto a Turquia soma dois pontos e a Eslováquia somente um.