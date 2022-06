Portugal em sexto lugar na etapa de Lisboa do Europeu de râguebi sevens

Portugal perdeu com a Espanha por 31-12 no último encontro do Grupo A, onde se classificou em terceiro lugar, e foi batido, em seguida, por 43-12 pela França, que se classificou no mesmo posto do Grupo B

A seleção portuguesa de râguebi "sevens" terminou no sábado em sexto lugar a etapa de Lisboa do Europe Championship, principal escalão europeu da modalidade, após perder os dois encontros disputados no Centro de Alto Rendimento do Jamor.

Portugal perdeu com a Espanha por 31-12 no último encontro do Grupo A, onde se classificou em terceiro lugar, e foi batido, em seguida, por 43-12 pela França, que se classificou no mesmo posto do Grupo B.

No primeiro dia do torneio, os "lobos" tinham vencido a Geórgia por 19-12 e a Chéquia por 26-0, antes de perderem com a Bélgica por 21-12.

A Alemanha venceu o torneio, após derrotar a Espanha, na final, por 21-7.

A segunda e última etapa do Europeu'2022 de râguebi "sevens" disputa-se em Cracóvia, de um a três de julho.