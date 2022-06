Portugal em quinto na final de aerostep do Mundial de ginástica aeróbica

Redação com Lusa

A seleção portuguesa acabou hoje no quinto lugar a final de aerostep do Mundial de ginástica aeróbica, a decorrer no Multiusos de Guimarães, assegurando a qualificação para finais em individual e em grupo.

No aerostep, a equipa formada por Luís Rosas, Ana Sucena, Milton Arrede, Carolina Balreira, Bárbara Carvalho, Rita Ferreira, Bruna Silva e Inês Silva repetiu o quinto lugar da qualificação, na quinta-feira, ficando em último na final.

O pódio foi encimado pela Coreia do Sul, seguida da Ucrânia, em segundo, e da Hungria, em terceiro.

O dia de hoje trouxe apuramentos para outras duas finais à equipa portuguesa em prova em Guimarães, distrito de Braga, com Rui Cansado a fazer o sexto melhor registo em individual masculino, seguindo para a disputa por medalhas.

Na prova de grupo, Luís Rosas, Rui Cansado, Diana Diogo, Ana Francisca Sucena e Tânia Almeida conseguiram o sétimo posto, seguindo para a final de sábado.

Rui Cansado e Tânia Almeida foram 10.º em pares mistos, em que Diogo Soares e Juliana Moço foram 19.º.