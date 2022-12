Portugal e Timor Leste assinam acordo na áreas do Desporto e Juventude

Ao abrigo do documento, o Governo português compromete-se a promover e apoiar a participação de jovens pesquisadores, atletas e treinadores em programas de formação e intercâmbio com o Governo timorense

Os Governos de Portugal e de Timor-Leste assinaram esta quarta-feira um memorando de entendimento que "visa a consolidação das relações de cooperação" na área do desporto e da juventude, anunciou a secretaria de Estado da Juventude e do Desporto.

Em comunicado, a secretaria de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD) refere que, "além de consolidar as relações bilaterais nos domínios da juventude e do desporto, estabelece as condições necessárias à colaboração entre os países tendo em vista a realização dos Jogos Desportivos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) em Timor-Leste, no ano de 2024".

Leia também Cristiano Ronaldo Ronaldo nega ida para a Arábia Saudita Capitão da Seleção disse não ser verdade que está a caminho do país árabe

Segundo a SEJD, o documento "visa a consolidação das relações de cooperação" nas áreas do desporto e da juventude, nomeadamente na formação de recursos humanos e no desenvolvimento institucional, e pretende "incentivar intercâmbios de delegações, atletas, treinadores e especialistas das suas respetivas federações nacionais desportivas na área do desporto".

O memorando tem também como objetivo "facilitar a utilização das infraestruturas desportivas para a preparação de atletas de alta competição".

Ao abrigo do documento, o Governo português compromete-se a promover e apoiar a participação de jovens pesquisadores, atletas e treinadores em programas de formação e intercâmbio com o Governo timorense.

Leia também Mundial 2022 Jogadores ingleses estranharam manchas verdes no equipamento De acordo com o Daily Mail, os jogadores acusaram a FIFA de pintar grandes porções do relvado para esconder o mau estado em que se encontra.

O memorando prevê, entre outros objetivos, que sejam atribuídas duas vagas anuais aos atletas timorenses com méritos relevantes, para a realização de estágios no Centro de Alto Rendimento do Jamor, com a duração de seis a 11 meses, e a colaboração na preparação de atletas timorenses com vista à participação em competições nacionais e internacionais.

O documento, ao abrigo do qual os dois Governos poderão desenvolver outros entendimentos e assistência para atividades ou programas, foi assinado pelo secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, e pelo seu homólogo timorense, Abrão Saldanha.