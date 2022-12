Portugal despede-se do Mundial de goalball com derrotas ante Brasil e Israel

A equipa masculina, que venceu dois jogos no seu grupo, perdeu com os canarinhos, bicampeões mundiais e paralímpicos, mas teve no capitão Fábio Oliveira o melhor marcador, com nove golos.

Portugal despediu-se esta quarta-feira dos Mundiais de goalball com uma derrota masculina por 17-10 com o Brasil e feminina por 10-0 com Israel, fortes candidatos a vencer as respetivas competições, na prova que decorre até sexta-feira em Matosinhos.

A equipa masculina, que venceu dois jogos no seu grupo, perdeu com os canarinhos, bicampeões mundiais e paralímpicos, mas teve no capitão Fábio Oliveira o melhor marcador, com nove golos, com o outro a ser apontado por Alexandre Almeida.

Fábio Oliveira já tinha apontado os seis golos com que na terça-feira os lusos venceram a Argélia, campeã africana, por 6-5.

A formação feminina não conseguiu qualquer êxito, despedindo-se hoje com mais um resultado desnivelado, 10-0 ante Israel.

"Defrontar as melhores equipas é tudo o que Portugal precisa, para um dia podermos vir a ser melhores. Precisamos de trabalhar muito, diariamente, nos clubes, de formar treinadores, de atrair investimento e patrocinadores para que as nossas seleções possam continuar a jogar ao mais alto nível", analisou Márcia Ferreira, selecionadora das duas seleções lusas.

A responsável técnica salientou a "felicidade" da participação no Mundial, ao qual Portugal acedeu por ser organizador, só por si algo "gratificante".