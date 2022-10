Portugal deseja meias-finais do Mundial de padel, depois de apuramento invicto

Na fase final, vão estar presentes 16 seleções, que vão ser divididas em quatro grupos de quatro, apurando-se os dois primeiros para a fase a eliminar, enquanto os restantes vão disputar encontros para a classificação final.

Portugal aspira chegar às meias-finais das competições masculina e femininas do Mundial de padel, que vai ser disputado no Dubai, entre 31 de outubro e 5 de novembro, depois de um apuramento 100 por cento vitorioso.

"Passavam os dois primeiros dos torneios de qualificação. E era expectável que conseguíssemos estes resultados, porque nem sequer devíamos estar a disputar esta fase, mas, por razões políticas, não nos foi permitido disputar os últimos campeonatos da Europa e do Mundo, pelo que perdemos o ranking e caímos aqui", explicou o diretor das seleções lusas, Pedro Plantier, em declarações à agência Lusa.

Em Derby, em Inglaterra, no passado fim de semana, Portugal assegurou uma das duas vagas na fase final do Mundial feminino, juntamente com a Suécia, ao vencer a Finlândia nas meias-finais, depois de ter batido Dinamarca e Suíça, na fase de grupos, com vitórias sempre por 3-0.

Na competição masculina, a equipa lusa conquistou um dos três lugares no campeonato do mundo - as outras foram para Países Baixos e Grã-Bretanha -, ao vencer a seleção britânica, por 2-0, nas meias-finais, depois de ter batido Dinamarca, nos "quartos", Mónaco e Suécia, estes por 3-0, no grupo.

"Portugal é dos países mais fortes. Apesar de não constar assim nos rankings, nos homens acho que somos a quarta seleção do mundo, numa disputa acesa com França e Itália, atrás de Espanha, Brasil e Argentina. Nas mulheres, até podíamos estar em segundo, praticamente sem hipóteses de superar a Espanha", afirmou Plantier.

Ana Catarina Nogueira foi a primeira portuguesa a vencer um torneio do World Padel Tour (WPT), o Challenger de Arroyo de la Encomienda, em novembro de 2018, e o Master de Madrid, em setembro de 2019, repetindo o feito fazendo par com a compatriota Sofia Araújo, no Challenger de Albacete, em outubro de 2021, a segunda a chegar a finais de etapas deste circuito.

As duas integraram a seleção portuguesa presente em Derby, juntamente com Catarina Castro Vilela, Clarinha Santos, Helena Medeiros, Joana Brites, Margarida Fernandes e Patrícia Ribeiro, enquanto a representação masculina esteve a cargo de Afonso Fazendeiro, Henrique Barbosa, Miguel Oliveira, Miguel Deus, Nuno Deus, Pedro Perry, Pedro Araújo e Vasco Pascoal.

Portugal esteve presente seis vezes nas 16 edições do Mundial - em 2018 não foi disputada a competição masculina -, depois de 2006, 2008, 2010, 2012, 2016 e 2018, tendo como melhores resultados o terceiro lugar obtido pela seleção feminina na edição de 2014 e o quinto pela masculina em 2018.

Na fase final, vão estar presentes 16 seleções, que vão ser divididas em quatro grupos de quatro, apurando-se os dois primeiros para a fase a eliminar, enquanto os restantes vão disputar encontros para a classificação final.

A competição foi disputada em Cascais, em 2016, quando a Espanha conquistou o título masculino e a Argentina o feminino, em finais exclusivamente disputadas entre estes dois países.

A Espanha é a detentora dos títulos desde 2021, quando arrebatou o seu quarto cetro masculino e sétimo feminino, permanecendo, em ambos os casos atrás da dominadora Argentina, que detém 10 títulos masculinos e oito femininos.