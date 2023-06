Portugal consegue mais quatro medalhas nos Global Games da VIRTUS

Portugal fechou com quatro medalhas, conseguidas no atletismo e na natação, o segundo dia de competição dos Global Games da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual (VIRTUS), que decorrem em Vichy, França.

Na terça-feira, primeiro dia das provas de atletismo, Lenine Cunha alcançou a medalha de ouro no triplo salto masculino, com a marca de 13,20 metros, e na competição feminina Ana Filipe conquistou a prata, com um salto de 11,45 metros.

Na natação, a estafeta 4x50 metros livres II2, composta por André Almeida, Diogo Matos, João Vaz e Vicente Pereira, conquistou a medalha de ouro, com o tempo de 2.15,21 minutos, e Vicente Pereira foi bronze nos 200m livres II2, com 2.34.61 minutos, marca recorde nacional.

Na segunda-feira, os mesmos nadadores conseguiram as primeiras medalhas para Portugal, com Vicente Pereira a arrecadar o ouro nos 50 metros mariposa, prova na qual estabeleceu novo recorde mundial (31,05 segundos), e a estafeta masculina a conseguir o bronze nos 4x100 metros estilos.

Na terça-feira, no atletismo, Inês Fernandes apurou-se para as finais do lançamento do peso e do disco, Sandro Baessa qualificou-se para a final dos 1.500 metros, e Igor Oliveira garantiu presença na meia-final dos 100 metros.

Paulo Benavente terminou no nono lugar a prova dos 10.000 metros, posição semelhante à conseguida por Cristiano Pereira nos 3.000 metros obstáculos.

No futsal, Portugal goleou a Austrália por 30-0, enquanto no andebol a seleção portuguesa foi derrotada pela Polónia por 19-15.

Na prova de remo de 1.000 metros Skiff feminino, Carla Silva alcançou a quarta posição, e no ciclismo Carlos Carvalho terminou na 18ª posição a prova de 60 quilómetros.

Portugal, que soma seis medalhas após dois dias de competição, está representado nos Global Games da VIRTUS, que decorrem até 10 de junho, por 57 atletas, que competem em nove modalidades.

Na última edição dos Global Games, disputada em Brisbane, na Austrália, em 2019, e que juntou atletas de 50 países, Portugal somou 13 medalhas: três de ouro, sete de prata e três de bronze.