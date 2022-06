Portugal consegue mais dez finais nos Mundiais júnior e sub-23 de canoagem

No sábado, disputam-se as finais das provas de 1000 metros e as semifinais das de 500.

Portugal garantiu esta sexta-feira mais dez presenças em finais dos Mundiais de juniores e sub-23 de canoagem de velocidade, que estão a decorrer em Belgrado, depois das sete asseguradas na véspera.

Destaque nas prestações de Francisca Carvalho e Sara Sotero, que venceram a sua semifinal de K2 500 em sub-23, tal como Pedro Casinha, que se apurou diretamente nas eliminatórias de K1 200 do mesmo escalão, ao vencer a sua série.

Em juniores, Beatriz Fernandes (C1 200) e Duarte Cerdeira e Ricardo Gonçalves (K2 1000), que também se apuraram em K2 500, também asseguraram o acesso à final depois de vencerem as respetivas semifinais.

Beatriz Lamas (C1 500) e João Duarte (K1 1000), em sub-23, e Ana Brito (K1 500), Daniela Gonçalves e Gabriela Resende (C2 500), Martim Azevedo (C1 1000), em juniores, são os restantes portugueses apurados.

