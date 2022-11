Portugal conquista bronze no concurso completo dos Mundiais de trampolins

Equipa portuguesa terminou atrás da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos.

Portugal conquistou este sábado a medalha de bronze no concurso completo (all-around) dos Mundiais de trampolins, que decorreram em Sófia, na Bulgária, competição em que conquistou quatro medalhas.

A equipa portuguesa constituída por Pedro Ferreira, Sofia Correia, Ingrid Maior, Diogo Cabral, Diana Gago, Vasco Peso e Margarida Agostinho, terminou atrás da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, ouro e prata, respetivamente.

Depois do quarto lugar alcançado no concurso completo em 2021, Portugal regressa às medalhas no all-around, competição na qual alcançou a prata em 2018, ano em que a prova, que conta com um representante de cada categoria, se disputou pela primeira vez.

O bronze no all-around junta-se ao ouro conseguido na prova de equipas em trampolim individual, e às pratas ganhas no trampolim sincronizado e no duplo minitrampolim por equipas.

Portugal esteve representado nos Mundiais de trampolins por 24 ginastas que participaram nas provas de trampolim, duplo minitrampolim e tumbling.