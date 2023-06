Portugal conquista 12 medalhas no quarto dia dos Global Games VIRTUS

Redação com Lusa

Competição decorre em Vichy, França.

Portugal fechou com a conquista de 12 medalhas, em três modalidades, o quarto dia de competição dos Global Games da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual (VIRTUS), que decorrem em Vichy, França.

Na quinta-feira, no atletismo, Portugal conseguiu seis medalhas, e lidera a competição por equipas no setor masculino.

Afonso Rol e Joana Silva, nas provas masculina e feminina dos 5.000 metros marcha, e Sandro Baessa, nos 1.500, conquistaram três medalhas de prata, às quais se juntaram os bronzes de Lenine Cunha e Ana Filipe, nas competições de salto em altura.

Também a estafeta masculina dos 4x100 metros, composta por Carlos Freitas, Igor Oliveira, Sandro Baessa e Lenine Cunha, conseguiu o bronze.

Na natação para atletas com síndrome Down, os portugueses também continuaram a somar medalhas, com ouro e prata nos 200 metros estilos, para João Vaz e André Almeida, respetivamente.

Vicente Pereira, que tem subido ao pódio todos os dias, conquistou a prata nos 100 metros livres, tal como a estafeta dos 4x50 metros estilos.

Nas competições de karaté, António Pereira foi medalha de bronze em II1, tal como João Azevedo na categoria II2.

A seleção de basquetebol venceu os Estados Unidos por 88-48, e joga hoje as meias-finais frente à França.

Portugal, que soma 26 medalhas (sete de ouro, 11 de prata, e oito de bronze), após quatro dias de competição, está representado nos Global Games da VIRTUS, que decorrem até sábado, por 57 atletas, que competem em nove modalidades.

Na última edição dos Global Games, disputada em Brisbane, na Austrália, em 2019, e que juntou atletas de 50 países, Portugal somou 13 medalhas: três de ouro, sete de prata e três de bronze.