Portugal começa com uma vitória e uma derrota nos Europeus de kayak-pólo

Redação com Lusa

Prova realiza-se em Itália.

A seleção portuguesa de kayak-pólo começou esta quinta-feira os Europeus da disciplina com uma derrota, ante Itália (4-0), e uma vitória, com a Lituânia (9-1), enquanto os sub-21 averbaram dois desaires.

Depois de uma derrota por quatro golos sem resposta, a formação lusa vingou-se na Lituânia, com nove golos contra dois, estando integrada num grupo que conta ainda com a França, avançando as duas melhores seleções.

Nos sub-21, a formação das quinas começou com uma derrota pesada, por 9-1, ante a campeã alemã, e perdeu depois com a Irlanda por 3-2, numa "poule" a três, em que avançam as duas melhores.

Os Europeus de kayak-pólo arrancaram em Catânia, um dia depois de um tornado ter assolado a cidade italiana e devastado parte do recinto de competição.