Portugal com uma quota no judo nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020

Com esta vaga, sobem para 31 as quotas garantidas para Portugal, com os maiores contingentes no atletismo e no boccia, ambos com 10, seguidos da natação (cinco), canoagem (duas), ciclismo (duas), equestre (uma) e judo

A Federação Internacional de Desportos para Cegos atribuiu esta terça-feira uma vaga a Portugal no judo nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, adiados para 2021 devido à pandemia de covid-19, informou o Comité Paralímpico de Portugal.

A conquista da quota deu-se por via da posição de ranking de Djibrilo Iafa, em -73 kg da classe B1, inaugurando a presença lusa na modalidade na capital japonesa.

Com esta vaga, sobem para 31 as quotas garantidas para Portugal, com os maiores contingentes no atletismo e no boccia, ambos com 10, seguidos da natação (cinco), canoagem (duas), ciclismo (duas), equestre (uma) e judo.

Os Jogos Paralímpicos Tóquio2020 decorrem de 24 de agosto a 5 de setembro.