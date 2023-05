Portugal com quatro pódios na Taça do Mundo de Canoagem

Prata de Pimenta e ouro de Mourão elevam a quatro os pódios lusos na Taça Mundo.

A medalha de prata de Fernando Pimenta em K1 1.000 metros e a de ouro de Norberto Mourão na classe adaptada VL2 destacaram-se, este sábado, no desempenho de Portugal na I Taça do Mundo de Canoagem.

Em Szeged, a catedral internacional da canoagem, Pimenta, que na sexta-feira tinha sido ouro em K1 500 metros, enfrentou os seus dois colegas de pódio em Tóquio'2020, terminando a prova de hoje em 3.34,67 minutos.

O limiano, bronze no Japão, ficou 1,57 segundos atrás de Adam Varga, prata nos Jogos, enquanto o campeão olímpico, Balint Kopasz, ficou desta vez com o bronze, a 3,53.

No domingo, o português, que em 2022 conquistou 15 medalhas em provas internacionais, vai competir ainda em K2 500 metros misto, com Teresa Portela, bem como em K1 5.00 metros.

Na paracanoagem, Norberto Mourão, bronze europeu, mundial e paralímpico, continua a fazer história, garantindo o ouro em VL2 200 metros, em 56,90 segundos, superando os húngaros Tamas Juhasz e Robert Suba, que terminaram no segundo e terceiro lugares, respetivamente, a mais de um segundo de distância do luso.

Às três medalhas mencionadas, falta juntar a do GNR Hélder Silva, que, na sexta-feira, foi prata em C1 200 metros.

João Ribeiro e Messias Baptista venceram a meia-final de K2 500 em 1.28,58 minutos e, com isso, vão disputar, no domingo, a regata das medalhas: Emanuel Silva e Kevin Santos ficaram em quarto na mesma prova, a 1,81 segundos, e vão à final B, entre os 10.º e o 18.º lugares.

Na sexta-feira, este quarteto tinha sido em 11.º no K4 500 metros.

Em K2 500 feminino, Francisca Laia e Joana Vasconcelos ficaram em nono e o melhor que conseguiram foi atingir a final C, podendo lutar entre o 19.º e o 27.º posto.

Nas canoas, em C1 500, Batriz Fernandes foi sexta e com isso vai disputar a final B: em equipa com Inês Penetra, em C2 500, as jovens portuguesas foram sétimas na final de consolação, concluindo no 16.º final.

Em C2 500, Bruno Afonso e Marco Apura falharam a final desta distância, com o nono e último lugar na sua semifinal, enquanto Hélder Silva e César Soares se ficaram pelas eliminatórias.