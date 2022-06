Portugal com quatro finais e um recorde no arranque dos Mundias de natação adaptada

Redação com Lusa

Renata Pinto, Tomás Cordeiro, Daniel Videira e Marco Meneses vão disputar as finais

Portugal vai estar hoje representado em quatro finais dos Mundiais de natação adaptada, que decorrem no Funchal, nas quais vão participar Renata Pinto, Tomás Cordeiro, Daniel Videira e Marco Meneses, que durante o apuramento estabeleceu um recorde nacional.

Durante a manhã, nas eliminatórias dos 50 metros livres S11, o nadador paralímpico Marco Meneses cronometrou 27,86 segundos, marca que lhe valeu um lugar na final e fez cair o anterior máximo nacional da distância (28,02), que já lhe pertencia.

Renata Pinto assegurou um lugar na final dos 100 metros bruços SB9, distância na qual conseguiu o bronze nos Europeus, disputados em 2021, também no Funchal, ao conseguir o oitavo melhor tempo das eliminatórias (1.25,72).

Nos 100 metros bruços SB9, Tomás Cordeiro garantiu presença na final ao conseguir o sétimo melhor tempo das eliminatórias, 1.15,36 minutos, marca que constitui novo recorde pessoal.

Daniel Videira nada a final direta dos 100 metros costas S6, distância na qual é recordista nacional, com a marca de 01.21,90 minutos.

A estreante Ana Castro terminou as eliminatórias dos 400 metros livres S8 com o nono tempo (5.48,14), ficando como reserva para a final da tarde, para a qual a alemã Jeanne Mira Maack parte com a melhor marca (5.23,82).

Na natação adaptada, os atletas estão divididos por 14 classes, sendo as classes entre o um e o 10 para nadadores com deficiência motora, as classes entre 11 e 13 destinadas à deficiência visual, e a 14 para a deficiência intelectual.

Os Mundiais de natação adaptada, que são a primeira grande competição internacional do ciclo paralímpico Paris'2024, decorrem até sábado no Funchal e juntam mais de 600 atletas, entre os quais 10 portugueses, de 70 países.