Portugal com nove atletas no Europeu de equipas de ténis de mesa

Portugal é atual vice-campeão nas modalidades feminino e masculino.

Portugal, vice-campeão masculino e feminino, estará representado por nove praticantes na fase final do Europeu de equipas de ténis de mesa de 2021, que se disputa entre 28 de setembro e 03 de outubro, em Cluj, na Roménia.

A seleção masculina será formada por Marcos Freitas, Tiago Apolónia, João Monteiro, João Geraldo e Diogo Carvalho, enquanto a representação feminina contará com Fu Yu, Shao Jieni, Rita Fins e Inês Matos.

A equipa masculina está integrada no Grupo E do Europeu, no qual terá como adversárias a Dinamarca e a Turquia, ao passo que a seleção feminina medirá forças com Hungria e Croácia, também no Grupo E.

Apenas o primeiro classificado de cada grupo do Campeonato da Europa de equipas de 2021 assegura o apuramento para os quartos de final.

Em 2019, na última edição da prova, realizada em Nantes (França), Portugal perdeu a final masculina, ante a Alemanha, e a feminina, frente à Roménia, ambas por 3-0.