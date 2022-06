Portugal com duas finais e um recorde nacional nos Mundiais de natação adaptada

Redação com Lusa

Portugal garantiu esta quinta-feira a presença em duas finais dos Mundiais de natação adaptada, que decorrem no Funchal, nas quais participarão Susana Veiga e Marco Meneses, que conseguiu novo recorde nacional nas eliminatórias.

Nos 100 metros livres S11, Marco Meneses cronometrou 1.01,50 minutos, o quinto melhor tempo das eliminatórias, melhorando o recorde nacional (1.01,90), que já lhe pertencia.

Susana Veiga assegurou lugar na final dos 400 metros livres S9, ao nadar a eliminatória em 5.10,96 minutos, a 15,75 segundos da mais rápida, a húngara Zsofia Konkoly, e longe do recorde nacional (5.02,09), que lhe pertence.

Nos 50 metros livres S6, Daniel Videira foi 11.º classificado, com a marca de 33,56 segundos, ficando a 4,17 do italiano Antonio Fantin (29,39), o mais rápido das eliminatórias.

Na natação adaptada, os atletas estão divididos por 14 classes, sendo as classes entre o um e o 10 para nadadores com deficiência motora, as classes entre 11 e 13 destinadas à deficiência visual, e a 14 para a deficiência intelectual.

Os Mundiais de natação adaptada, que são a primeira grande competição internacional do ciclo paralímpico Paris2024, decorrem até sábado no Funchal e juntam mais de 600 atletas, de 70 países, entre os quais 10 portugueses.