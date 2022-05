Portugal com dois top-5 nas provas de fundo do Europeu de paraciclismo

Redação com Lusa

No domingo, Flávio Pacheco, em H4, e Luís Costa, em H5, cumprem 52,8 quilómetros nas provas de fundo restantes, para handbikes, encerrando o Europeu.

Os portugueses Telmo Pinão, quinto em C2, e Bernardo Vieira, quarto entre sete participantes em C1, conseguiram este sábado bons resultados nas provas de fundo das respetivas classes do Europeu de paraciclismo, a decorrer até domingo na Áustria.

Em Gaspoltshofen, o espanhol Ricardo Ten dominou em C1, depois da prata no contrarrelógio, batendo dois alemães, Pierre Senska, segundo a 4.48 minutos, e Michael Teuber, terceiro a 4.55.

Bernardo Vieira foi quarto, fora do pódio por larga margem, acabando a 9.14 minutos do vencedor, numa prova com sete inscritos na estrada.

O francês Alexandre Leaute venceu novo ouro, após triunfar no "crono", e bateu o britânico Matthew Robertson, segundo, por 1.34 minutos, com o espanhol Maurice Tio em terceiro, a 3.15. Pinão foi quinto, a 4.58.

Em C5, Hélder Maximino logrou o 12.º posto na corrida, a 9.53 minutos do vencedor, o francês Kevin le Cunff.

