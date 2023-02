Portugal com cinco medalhas na Taça dos Clubes Campeões Europeus de Corta-Mato

O Sporting conquistou três das cinco medalhas lusas na Taça dos Clubes Campeões Europeus de Corta-Mato, que decorreu este domingo em Oropesa del Mar, Espanha, nomeadamente a prata nas provas de seniores masculinos e estafeta mista.

A outra medalha dos leões foi alcançada por Fancy Cherono, com a queniana a ser terceira na prova feminina, atrás da sul-sudanesa Anjelina Nadai Lohalith, que venceu em 27.55 minutos, e da espanhola Irene Sánchez-Escribano.

Um segundo atrás de Cherono, que correu em 28.09, chegou Mariana Machado, que, juntamente com a etíope Meselu Berhe (quinta), ajudou o Sporting de Braga a conquistar o bronze coletivo, consumado com o 18.º lugar de Lia Lemos.

As bracarenses regressaram ao pódio na Taça dos Clubes Campeões Europeus de Corta-Mato 23 anos depois da última participação na prova, ficando uma posição à frente do Sporting, que teve Salomé Rocha em 14.º e Ana Mafalda Ferreira em 17.º. A vitória foi para as espanholas do Playas de Castellon, com o C.A. Adidas em segundo.

Na prova masculina, houve uma grande luta na frente até à penúltima volta, quando Rodrigue Kwizera (Burundi), um excelente especialista em crosse, alargou o passo e deixou toda a gente para trás, incluindo o ugandês Oscar Chelimo (Casone Noceto) e o queniano Reuben Longosiwa, do Benfica, para vencer em 23.55 minutos.

Mais para trás já ficara outro queniano, Vincent Kipsang Rono, o melhor sportinguista, que foi quarto, em 24.25, sete segundos pior do que Longosiwa.

No entanto, na luta coletiva, os leões levaram a melhor: Rui Pinto (11.º) até se viu ultrapassado por Samuel Barata (10.º), mas Miguel Marques foi decisivo para sua equipa ao fechar em 15.º, melhor do que Duarte Gomes (19.º).

O Sporting garantiu, assim, o título de vice-campeão, atrás do Playas de Castellon, com os italianos do Casone em terceiro, embora empatados em pontos com o Benfica.

Na estafeta mista, o Playas de Castellon revalidou o título: com uma formação muito forte, atacou logo no final do primeiro percurso para consolidar uma vantagem que a experiente Winnie Nanyondo soube manter na volta final, pese a excelente réplica fornecida por Salomé Afonso, que garantiu o segundo lugar para o Sporting, que assim se mantém no pódio e ganha direito de participar na próxima edição.