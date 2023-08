Portugal com 26 atletas na estreia dos Campeonatos Europeus Paralímpicos

Carlos Lopes, secretário-geral do Comité Paralímpico de Portugal

Redação com Lusa

Portugal vai estar representado nas competições de badminton, boccia, ciclismo, judo, tiro e ténis em cadeira de rodas

Portugal vai estar representado por 26 atletas, de seis modalidades, nos Campeonatos Europeus Paralímpicos, um competição que se realiza pela primeira vez, e que decorrerá entre terça-feira e 20 de agosto, em Roterdão, nos Países Baixos.

"Esta será a edição inaugural de uma competição, que decorre sob a égide do Comité Paralímpico Europeu (EPC), e que se pretende que seja realizada de quatro em quatro anos, sempre no ano anterior aos Jogos Paralímpicos", explicou Carlos Lopes, secretário-geral do Comité Paralímpico de Portugal (CPP), que lidera a missão lusa.

Portugal vai estar representado nas competições de badminton, boccia, ciclismo, judo, tiro e ténis em cadeira de rodas, modalidade que se estreia em eventos internacionais sob a égide do CPP.

Além das seis modalidades nas quais participam atletas lusos, o programa dos Campeonatos Europeus Paralímpicos contempla ainda o goalball, o tiro com arco, o taekwondo e o basquetebol em cadeira de rodas.

O atletismo e a natação não integram o programa da primeira edição dos campeonatos continentais por, segundo explicou Carlos Lopes, "terem tido recentemente campeonatos mundiais", que foram a primeira oportunidade de abrir quotas para os Jogos Paralímpicos Paris'2024.

O chefe da missão portuguesa, que já está em Roterdão, admite "ter boas expectativas" para a competição, que "apesar de não abrir quota direta para os Jogos Paralímpicos, permite somar pontos para os "rankings" das modalidades.

"Temos sempre a expectativa de que os nossos atletas estejam ao seu melhor nível e que tenham a melhor performance desportiva", disse Carlos Lopes à agência Lusa, admitindo que "em algumas modalidades Portugal pode estar muito próximo de posições de pódio".

Em simultâneo com o evento, no qual marcará presença o secretário de Estado da Juventude de Desporto, João Paulo Correia, vai realizar-se a Assembleia de Comités Paralímpicos Europeus.

A competição, que junta cerca de 1.500 atletas, de 45 países, vai decorrer no complexo Rotterdam Ahoy.

Lista dos 26 convocados:

- Badminton (4): Beatriz Monteiro, Bruno Faria, Diogo Daniel e Inoi Ferreira.

- Boccia (10): Ana Catarina Correia, Ana Sofia Costa, André Ramos, Armando Costa, Carla Oliveira, Cristina Gonçalves, David Araújo, José Abílio Gonçalves, Nuno Guerreiro e Rita Patrício.

- Ciclismo (4): Bernardo Vieira, Flávio Pacheco, Luís Costa e Telmo Pinão.

- Judo (4): Djibrilo Iafa, Miguel Vieira, Nuno Rocha e Rúben Gonçalves.

- Ténis em cadeira de rodas (2): Carlos Leitão e João Couceiro.

- Tiro (2): Adelino Rocha e Bruno Valentim.