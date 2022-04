Portugal com 13 atletas em seis modalidades nos Jogos Surdolímpicos

Redação com Lusa

Portugal vai estar representado por 13 atletas, entre os quais dois medalhados, em seis modalidades nos Jogos Surdolímpicos, que vão decorrer em Caxias do Sul, no Brasil, anunciou o Comité Paralímpico de Portugal (CPP).

A competição, que decorrerá entre 01 e 15 de maio, vai marcar a estreia lusa na modalidade de tiro, na qual estará representado por Vyacheslav Sushchyk.

O atletismo, com quatro atletas - Francisco Laranjeira, Hemilton Costa, Ricardo Gomes e Rui Rodrigues -, e a natação, também com quatro - Diogo Neves, Miguel Cruz, Ricardo Belezas e Tiago Neves -, são as modalidades mais representadas.

No ciclismo, André Soares e João Marques vão defender as cores nacionais, enquanto no judo e na luta greco-romana marcarão presença na maior competição mundial de desporto para surdos Joana Santos e Hugo Passos, respetivamente, ambos medalhados em competições anteriores.

A missão portuguesa, chefiada por Pedro Costa, é constituída por um total de 29 elementos entre atletas, treinadores, parceiros de competição, equipa médica, e uma intérprete de língua gestual portuguesa.

Em declarações divulgadas pelo CPP, o chefe de missão garantiu que "os atletas estão preparados para enfrentar este grande desafio e para competir com os melhores do mundo, sempre com o orgulho e a responsabilidade que é representar Portugal".

Nos Jogos Surdolímpicos Caxias do Sul 2021, adiados no ano passado devido à pandemia de covid-19, são esperados cerca de 4.500 atletas de 100 países para competirem nas 20 modalidades do calendário surdolímpico.

Portugal somará a sua oitava participação portuguesa em Jogos Surdolímpicos, competição na qual já conquistou 13 medalhas.