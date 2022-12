Portugal cai nos quartos de final e fecha presença nos Mundiais de boccia

Portugal, que competiu com André Ramos, Ana Catarina Correia e Abílio Valente, acabou afastado pela Grã-Bretanha no desempate, depois de um empate 5-5.

A equipa portuguesa BC1/2 foi eliminada, na segunda-feira, nos quartos de final da prova dos Campeonatos do Mundo de boccia que decorrem no Rio de Janeiro, ao perder com a Grã-Bretanha.

Portugal, que competiu com André Ramos, Ana Catarina Correia e Abílio Valente, acabou afastado pela formação britânica no desempate, depois de um empate 5-5.

Na fase de grupos, a equipa portuguesa terminou a poule C no segundo lugar, atrás da Coreia do Sul, em grupo que contou ainda com a Grécia e o México.

Em BC3, o par composto por Ana Sofia Costa, campeã do mundo individual, e José Abílio Gonçalves, vice-campeão mundial individual, somou por derrotas os seus encontros no Grupo A, frente a Hong Kong, Polónia e Tailândia, falhando a passagem à fase seguinte

Portugal encerrou assim a sua participação nos Mundiais de boccia, tendo conquistado três medalhas nas competições individuais. O ouro de Ana Sofia Costa e a prata de José Abílio Gonçalves juntaram-se ao bronze conseguido por André Ramos, na prova de BC1.

O boccia destina-se a atletas com deficiência motora (paralisia cerebral em cadeira de rodas, ou doenças neuromusculares), podendo ser disputado individualmente, em pares ou por equipas de três elementos, sem divisão por sexos.